Robbie Williams en México: ¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

¡Robbie Williams regresa a México! Este miércoles 7 y el jueves 8 de octubre de 2026, el famoso cantante británico hará vibrar a los asistentes con dos conciertos icónicos en el Palacio de los Deportes, un show que forma parte de su gira mundial “Britpop World Tour”.

En punto de las 20:00 horas, los fans de Robbie Williams podrán disfrutar completamente en vivo de temazos como Rock DJ, Angels y Feel, entre muchas otras canciones que convirtieron al famoso en un ícono de la música pop.

Si ya tienes tus boletos, te decimos cómo puedes llegar al Palacio de los Deportes en transporte público, para que puedas comenzar a planear tu ruta, evites el tráfico de la CDMX y no te pierdas ni un minuto de uno de los conciertos más esperados del 2026.

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¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en Metro CDMX?

Viajar en el Metro de la CDMX puede ser una de las mejores opciones para llegar al Palacio de los Deportes, sobre todo, cuando habrá eventos masivos en el recinto.

La opción más rápida es la Línea 9, la de color café, deberás bajarte en la estación Velódromo. Luego sigue estas instrucciones:

Al bajar del vagón, dirígete hacia la salida de la estación que conecta con el puente peatonal cercado que cruza el Viaducto

Cruza el puente y desciende por las escaleras del lado izquierdo

Saldrás directo hacia la calle Añil o la calle Educadores Físicos. Sigue el flujo peatonal rodeando la zona de estacionamientos. El domo de cobre del recinto te servirá de guía visual en todo momento

Sigue el flujo peatonal rodeando la zona de estacionamientos. te servirá de guía visual en todo momento En la calle Añil vas a encontrar la Puerta 1

Para llegar a la Línea Café del Metro CDMX, puedes transbordar en la estación Chabacano, si vienes de la Línea 2 o en la Línea 8. Si vienes en la Línea 3 del Metro, puedes transbordar en la estación Centro Médico.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en Metrobús?

Usa la Línea 2 (Tepalcates-Tacubaya), la de color morado. La estación en la que debes bajar se llama Goma. Al bajar, camina hacia el este sobre la Avenida Plutarco Elías Calles, cruzar el Circuito Interior (Av. Río Churubusco). Camina hacia la zona de recintos, verás a un costado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si vas desde la Línea 1, ve a la estación Nuevo Léon y ahí transborda a la Línea 2 con dirección a Tepalcates. Te bajas en la estación Goma.

Si vas desde la Línea 3 del Metrobús, transborda en la estación Etiopía hacia al Línea 2 con dirección a Tepalcates y te bajas en Goma.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en camión?

RTP 200- Circuito Interior : Pide que te hagan la parada justo a la altura de la Puerta 1 del Palacio de los Deportes.

: Pide que te hagan la parada justo a la altura de la Puerta 1 del Palacio de los Deportes. Ruta 9F: Cruza por vialidades importantes y te deja en la parada Añil y Palacio de los Deportes.

Rutas 22A, 22B, 22C o 43: Salen desde el Metro Aeropuerto y avanzan por Río Churubusco. Te hará parada en la esquina de Río Churubusco y Añil, justo frente al domo.

Objetos prohibidos para el concierto de Robbie Williams

Alimentos y bebidas de ningún tipo

Cámaras fotográficas profesionales, de video o equipo de grabación de audio (están prohibidas las cámaras con lentes desmontables, tripiés o zooms grandes)

Armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes o navajas

Aerosoles, como desodorantes, pinturas o bloqueador en spray

Drogas o sustancias ilícitas

Pirotecnia

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