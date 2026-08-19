Desaparece Santiago de Pavía Mitre de 9 años en la alcaldía Álvaro Obregón; activan Alerta Amber en CDMX

Si lo reconoces, puedes comunicarte con las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) porque la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJCDMX) activó Alerta Amber para localizar a Santiago de Pavía Mitre, un niño de nueve años que fue visto por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, el menor de edad desapareció el pasado 11 de agosto en la colonia Las Águilas y hasta el momento no se sabe de su paradero, por eso piden ayuda para localizarlo y ayudarlo a que vuelva a casa.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Santiago de Pavía Mitre, de 09 años, visto por última vez el pasado 11 de agosto, en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/f1rc5x7OLR — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 18, 2026

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Ficha de búsqueda de Santiago de Pavía Mitre, niño de 9 años

Para dar con su paradero, tras el reporte que se recibió el pasado 17 de agosto, la Fiscalía de CDMX lo describe como un niño de 1.3 metros de altura, complexión delgada y tez morena clara, además de cabello negro lacio y ojos café oscuro.

Como seña particular se menciona que tiene una cicatriz en la ceja izquierda, mientras que no se informó la ropa que vestía ni la hora en que fue visto por última vez en una de las alcaldías de la capital del país.

Si tienes alguna información para ayudarlo a volver a casa, entonces se habilitaron las siguientes líneas telefónicas de Alerta Amber en CDMX para comunicarse con las autoridades:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

¿Cómo reportar una desaparición en CDMX?

Si alguna persona cercana a ti desaparece en la capital del país, entonces la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX tiene un proceso muy sencillo para que se pueda reportar el hecho y se comience el trabajo para lograr que ésta vuelva a casa.

De acuerdo a la dependencia debes de asistir a las instalaciones de la comisión, ubicadas en la avenida Niños Héroes en la colonia Doctores, aunque también puedes comunicar al número 5658 111 o al correo electrónico comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx.

Ahí deberás ofrecer los datos generales, su descripción física, presentar una fotografía reciente o dar más datos que puedan ayudar a dar con su paradero. Si es menor de edad, entonces las autoridades decidirán si la ficha de búsqueda amerita que se active la Alerta Amber.

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