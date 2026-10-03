Que no te multen, autos que descansan en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula Sabatino

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lleva a cabo el programa Hoy No Circula que tiene como objetivo disminuir la contaminación ambiental y este sábado algunos autos deben descansar.

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¿Qué autos no circula hoy sábado 3 de octubre?

De acuerdo con el calendario, el primer sábado del mes tiene prohibido circular de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en Edomex los autos con holograma 1, terminación de placa non, holograma 2 y vehículos foráneos.

Los únicos que pueden circular todos los días son los holograma 0 y 00, híbridos y eléctricos, servicios de emergencia y transporte público. El día de la semana que todos pueden circular es el domingo.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula para el 1er sábado de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, HOLOGRAMA 2 y foráneos.

Los hologramas 0 y 00 quedan EXENTOS. pic.twitter.com/s99nazDENO — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 3, 2026

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex es de entre 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que equivale a entre 2 mil y 3 mil pesos.

Además el auto puede ser remitido al corralón donde el dueño deberá pagar para poder sacarlo. Por eso se recomienda siempre verificar antes de salir de casa.

¿Qué autos deben verificar?

Todos los vehículos de CDMX y Edomex deben verificar dos veces al año y los últimos meses le corresponden a los siguientes:

• Rojo (3 o 4): Septiembre y octubre

• Verde (1 o 2): Octubre y noviembre

• Azul (9 o 0): Noviembre y diciembre

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