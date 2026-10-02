Metro CDMX con cierres y estaciones detenidas; Metrobús sin servicio en algunas zonas hoy

¡Atención si vas a usar el Metro y el Metrobús CDMX porque hoy se registran aglomeraciones, cierre de estaciones y lento avance en varias líneas por lo que te recomendamos salir con tiempo.

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¿Cómo va el avance del Metro CDMX hoy?

Según la información del Sistema de Transporte Colectivo (STC) las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada.

Usuarios reportan que la línea 12 de Tláhuac registra retrasos y aglomeraciones; la línea 1 con dirección a Pantitlán se va deteniendo en cada estación. En la línea 5 el tiempo de espera para abordar el convoy es de casi 10 minutos.

Mientras que la estación Zócalo/Tenochtitlan de línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativas se recomienda Pino Suárez y Allende de línea 2, San Juan de Letrán de línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y 8.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2026

Metrobús con cierre de estaciones

En la línea 3 del Metrobús hay servicio de Pueblo Sta. Cruz Atoyac a San José de La Escalera. Tenayuca no cuenta con servicio.

Se reportan aglomeraciones en la terminal Indios Verdes de la línea 7. En Tepalcates de la línea 2 se reportan aglomeraciones y pocas unidades con rumbo a Colonia del Valle.

Puedes consultar el estado del servicio en tiempo real en el siguiente enlace y se recomienda a los usuarios tomar previsiones ya que se llevarán a cabo marchas y bloqueos en diferentes zonas de la CDMX que podrían afectar el servicio.

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