Partículas PM2.5 y ozono dañan la calidad del aire en CDMX hoy, ¿activarán contingencia y Doble Hoy No Circula?

La CDMX es una de las ciudades donde más autos circulan y junto con la industria provocan que la contaminación aumente y por eso se realiza un monitoreo de la calidad del aire para que cuando las partículas contaminante rebasen los límites se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y hoy se detectaron varias partículas.

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¿Cómo esta la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el último reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire hoy es buena y el nivel de riesgo es bajo, pero hay partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

El ozono es uno de los más dañinos y se forma cuando la luz del sol reacciona con gases de los coches o fábricas y puede dañar las vías respiratorias.

Las partículas PM10 y PM2.5 son provocadas por polvo, ceniza, tierra, polen, escapes e incendios y se quedan en la nariz y garganta provocando irritación, además pueden ingresar a los pulmones y a la sangre.

Las personas más vulnerables a los altos índices de contaminación son los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Por ello se les recomienda usar cubrebocas y evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y la s19:00 horas.

¿Activarán la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y ocurre cuando los índices de partículas contaminantes superan los 150 puntos y por ahora no se ha llegado a estos límites.

Así que no se tiene previsto que implementen el Doble Hoy No Circula, por lo que los únicos autos que descansan hoy son los holograma 1, terminación de placa non, holograma 2 y vehículos foráneos.

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