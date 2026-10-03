Caos vehicular por cierres viales debido a marcha y bloqueos en CDMX hoy

¿Tienes planes para este fin? Sal con tiempo porque se llevarán a cabo bloqueos y diversas movilizaciones sociales que provocarán cierres viales y tráfico en diferentes alcaldías de CDMX hoy.

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Marcha en la alcaldía Miguel Hidalgo

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy se llevará a cabo una marcha a las 09:30 horas de la Estela de Luz en Lieja No. 270, colonia Bosque de Chapultepec I Secc., alcaldía Miguel Hidalgo con rumbo al Zócalo capitalino.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

También habrá cortes a la circulación en:

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:30 horas.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:30 horas. Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc y en Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

, colonia Cuauhtémoc y en Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas. Colonia Roma y Condesa, alcaldía Cuauhtémoc las 14:00 horas.

Jardín Tabacalera en Ignacio Mariscal No. 63, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas.

Además se llevarán a cabo rodadas y diversos eventos artísticos y culturales que provocarán circulación pesada en vías aledañas al Auditorio Nacional, Frontón México, Teatro Metropolitan, Arena Ciudad de México y WTC.

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