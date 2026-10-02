Partículas PM2.5 dañan la calidad del aire en CDMX hoy, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

La contaminación ambiental afecta grandes ciudades y en la CDMX se realiza un monitoreo constante para conocer cómo está la calidad del aire y así implementar medidas como el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado, solo se han detectado partículas contaminantes PM2.5, son unas de las más peligrosas provocadas por la combustión de vehículos, incendios forestales, quema de basura, residuos agrícolas y uso doméstico de leña.

Todas estas partículas contaminantes pueden dañar la salud de las personas al provocar tos, irritación de ojos y nariz, conjuntivitis. También pueden agravar el asma, bronquitis y hasta provocar infarto y riesgo de padecer cáncer de pulmón.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la que determina cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y esto ocurre cuando los índices de contaminación superan los 150 puntos. Además, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementa el Doble Hoy No Circula y se endurecen las restricciones vehiculares en CDMX y Edomex.

Por ahora no se tiene previsto que se activen estas medidas y solo tienen prohibido circular los autos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

¿Cómo disminuir la contaminación ambiental?

Para disminuir la contaminación se recomienda disminuir el uso del auto y optar por transporte público, bicicleta o caminar si son trayectos cortos.

También es importante separar la basura, evitar los plásticos de un solo uso, reciclar y en caso de ser posible diseñar azoteas verdes.

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