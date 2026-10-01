La Ciudad de México recibió un reconocimiento internacional por la emisión de su Bono Verde 2025, cuyos recursos están destinados a financiar la construcción de las nuevas líneas 5 y 6 del Cablebús.

El Gobierno capitalino informó que la operación obtuvo el premio “Financiamiento de Transporte Urbano del Año”, dentro de los Projects & Infrastructure Finance Awards.

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¿Qué es el Bono Verde de CDMX?

El Bono Verde es un instrumento de financiamiento cuyos recursos están destinados para proyectos relacionados con infraestructura sustentable.

La emisión presentada por la Secretaría de Administración y Finanzas como la mayor colocación etiquetada realizada por la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Juan Pablo de Botton Falcón, recibió el premio “Financiamiento de Transporte Urbano del Año” de la comunidad financiera internacional, por la emisión del Bono Verde 2025,… pic.twitter.com/w5zvEmt4aF — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) October 2, 2026

La colocación fue de 3 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores y registró una demanda superior al doble del monto que buscaba obtener la capital. La emisión se realizó en diciembre de 2025 y tiene un plazo de 10 años.

Buscan ampliar la movilidad en la CDMX

Como ya se mencionó, los recursos están destinados a dos nuevos proyectos:

Línea 5: conectará Álvaro Obregón con La Magdalena Contreras.

Línea 6: conectará Milpa Alta con Tláhuac.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos proyectos buscan ampliar las opciones de movilidad sustentable en zonas que históricamente han tenido menores niveles de conectividad.

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