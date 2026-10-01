La protesta de trabajadores del IMSS en Ciudad de México subió de tono este jueves 1 de octubre: manifestantes derribaron las puertas de la sede nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ubicada en la colonia Condesa.

La protesta había comenzado en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzó hacia la sede del SNTSS, donde los inconformes buscaban establecer un diálogo con representantes del sindicato.

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¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores reclaman mejores condiciones laborales y salariales, además de cambios en temas relacionados con jubilaciones, pensiones, plazas e insumos médicos.

Una de sus principales exigencias es un aumento de 10% al salario base, pues rechazan el incremento directo de 2.9% aprobado en el Congreso Nacional Ordinario del SNTSS.

De acuerdo con información sobre el acuerdo salarial, también existen otros componentes que elevan el incremento ponderado, pero los inconformes piden que el aumento se refleje directamente en el salario.

También demandan mejores condiciones para la jubilación, abasto de medicamentos y equipo médico, así como la cobertura de plazas vacantes.

Trabajadores del IMSS piden salida de Rafael Olivos

Otra de las principales demandas de los manifestantes es la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS.

Los inconformes también solicitan la realización de un congreso extraordinario del sindicato, donde puedan plantear sus reclamos y discutir las decisiones tomadas por la dirigencia.

La movilización ocurre después de otras protestas realizadas durante septiembre, en las que trabajadores y jubilados ya habían reclamado atención a sus demandas laborales y una mesa de diálogo.

Por ahora, la atención está puesta en lo que ocurra en la IMSS sede sindical de la Condesa y en una posible respuesta de la dirigencia del SNTSS ante las exigencias de los trabajadores.

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