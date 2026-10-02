Calles colapsadas y tráfico por marchas y 31 bloqueos en CDMX hoy 2 de octubre

Hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes zonas de la CDMX por lo que te recomendamos salir con tiempo ya que habrá cortes a la circulación.

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Marchas por el 2 de octubre

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una marcha a las 15:30 horas del Hemiciclo a Juárez al Zócalo capitalino y el Comité 68 Prolibertades democráticas se manifestará a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas en Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo Capitalino.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

Además se llevarán a cabo bloqueos en:

06:00 horas en Calz. Vallejo No. 1268 , colonia Santa Rosa, alcaldía Gustavo A. Madero.

, colonia Santa Rosa, alcaldía Gustavo A. Madero. 11:00 horas en Local de Tlate (Edificio Chihuahua) en Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc y en Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de

Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa en Vasco de Quiroga No. 4871 , colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa; en Escultura “Los Bigotes” Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán; en Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco en Av. Wilfrido Massieu No. 399 , colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero; en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en “Plaza Roja” de la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa; en Escultura “Los Bigotes” Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán; en Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco en , colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero; en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en “Plaza Roja” de la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. 12:30 horas en Escuela Nacional Preparatoria No. 7 “Ezequiel A. Chávez en Calz. de la Viga No. 54 , colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza y en Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” Corina No. 3, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

, colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza y en Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” Corina No. 3, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán. 13:00 horas en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur en Blvd. Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán; en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán y en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco en Prol. San Isidro No. 151, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.

colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán y en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco en Prol. San Isidro No. 151, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa. 14:00 horas en Estación “Cuatro Caminos”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Ingenieros Militares , colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo.

, colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo. 14:30 horas en Escuela Nacional Preparatoria No. 4 “Vidal Castañeda y Nájera” en Av. Observatorio No. 170, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

15:45 horas en Ex Convento de Culhuacán (Foro abierto) en Morelos No. 10, colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa.

colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa. 18:00 horas en Parque de los Venados en Av. División del Norte y Miguel Laurent, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

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