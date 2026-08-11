EN VIVO: Retrasos en líneas 3, 5, 8, A y B del Metro CDMX; L7 del Metrobús con interrupción en el servicio hoy 11 de agosto

¿Vas tarde? Ten paciencia porque en los dos principales transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos durante la mañana de este martes 11 de agosto.

En primer lugar, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX tiene altos tiempos de espera en las líneas 3, 5, 8, A y B; sin embargo, las autoridades agilizan la salida de los trenes desde las terminales, pero la logística podría tardar en reflejarse.

En segundo lugar, el Metrobús de la CDMX tiene interrupción de servicio en la Línea 7 debido a eventos en la capital. En tanto, en la Línea 6 pasa una situación similar.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 11 de agosto

Así avanzan los principales transportes públicos de este martes:

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