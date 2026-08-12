Hay ozono y partículas contaminantes en el ambiente; así esta la calidad del aire hoy en CDMX

El Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX para que cuando los índices aumenten se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado, además se detectaron partículas contaminantes PM2.5 y ozono.

El ozono y las partículas finas son dos de los contaminantes atmosféricos más críticos evaluados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El primero es un gas que se genera por la contaminación de los autos y fábricas y reacciona con la luz del sol e irrita y daña las vías respiratorias.

Mientras que las partículas finas PM2.5 son pequeños trozos de polvo, hollín o humo que pueden llegar al fondo de los pulmones y a la sangre provocando problemas del corazón y sistema respiratorio.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Aunque se detectaron estas partículas contaminantes no rebasan los límites establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) por lo que no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, se recomienda utilizar protección ya que hay radiación Ultra Violeta y evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, sobre todo la población más vulnerable que son los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Además te recomendamos mantenerte atento a los avisos de las autoridades.

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