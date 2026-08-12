Habrá 10 bloqueos que paralizarán calles de CDMX hoy

Si eres automovilista y no quieres quedarte atrapado en el tráfico, toma previsiones debido a que se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías y habrá calles cerradas.

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Colectivos animalistas se manifestarán en CDMX

Personal del Refugio Franciscano A.C se reunirán a las 11:00 horas en Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Exigen una auditoria e investigación a la Junta de Asistencia Privada ya que fue la encargada de autorizar la venta ilegal del predio a un particular.

Liberación Animal MX realizarán una protesta a las 12:00 horas en Av. José Loreto Fabela, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Buscan promover acciones globales para detener el comercio ilegal de marfil por el Día del Elefante.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer a través de la Agenda de Movilizaciones en qué vialidades habrá afectaciones:

08:30 horas en Av. del Conscripto No. 311 , colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

en , colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo. 10:00 horas en Plaza de la Constitución No. 1 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

en , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 13:30 horas en Av. Reforma No. 100 , colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

en , colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. 14:00 horas en Av. Universidad y Eje 7 Sur Félix Cuevas, colonia Sta. Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

en Félix Cuevas, colonia Sta. Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez y en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Así que si alguna de estas calles y avenidas forma parte de tu ruta diaria busca alternativas y sal con tiempo.

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