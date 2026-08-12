Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Caso Ayotzinapa: Vinculan a proceso a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por desaparición forzada
/Ciudad/Nota

EN VIVO: Retrasos en 7 líneas del Metro CDMX; Metrobús restablece servicio en L7 hoy 12 de agosto

¿Vas a salir? El Metro y Metrobús CDMX presentan afectaciones durante las primeras horas del día; te contamos el minuto a minuto

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¡Evita llegar tarde! Los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX), Metro y Metrobús, presentan afectaciones durante las primeras horas de este miércoles 12 de agosto.

En adn Noticias te informamos cómo avanzan tanto el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX y el Metrobús en todas sus líneas para que no vayas con prisas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 12 de agosto?

  • 06:45 horas: Autoridades confirman que comienzan a llenarse estaciones de las líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B
  • 06:30 horas: Usuarios reportan que estaciones comienzan a llenarse en las líneas 6, 7, 9 y B
  • 06:10 horas: Metro CDMX informa que hay baja afluencia y circulación constante en las línea 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B
  • 06:00 horas: Usuarios reportan más de 15 minutos de espera en las líneas 2 y 3 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes

Así avanza el Metrobús CDMX hoy miércoles 12 de agosto

Por otro lado, este es el estatus del Metrobús CDMX hoy:

  • 05:00 horas: Se restablece el servicio en toda la línea 7

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO