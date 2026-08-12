EN VIVO: Retrasos en 7 líneas del Metro CDMX; Metrobús restablece servicio en L7 hoy 12 de agosto

¡Evita llegar tarde! Los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX), Metro y Metrobús, presentan afectaciones durante las primeras horas de este miércoles 12 de agosto.

En adn Noticias te informamos cómo avanzan tanto el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX y el Metrobús en todas sus líneas para que no vayas con prisas.

#MetroAlMomento: La circulación de trenes en la red es constante y la afluencia controlada. Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.



Personal del Sistema se encuentra en puntos… pic.twitter.com/l1IvPE4wBV — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 12 de agosto?

06:45 horas : Autoridades confirman que comienzan a llenarse estaciones de las líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B

: Autoridades confirman que de las 06:30 horas : Usuarios reportan que estaciones comienzan a llenarse en las líneas 6, 7, 9 y B

: Usuarios reportan que en las 06:10 horas : Metro CDMX informa que hay baja afluencia y circulación constante en las línea 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B

: Metro CDMX informa que en las línea 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B 06:00 horas: Usuarios reportan más de 15 minutos de espera en las líneas 2 y 3 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes

Así avanza el Metrobús CDMX hoy miércoles 12 de agosto

🟢AVISO L7



2️⃣Al momento, se restablece el servicio en L7.

(Actualización 05:00 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 12, 2026

Por otro lado, este es el estatus del Metrobús CDMX hoy:

05:00 horas: Se restablece el servicio en toda la línea 7

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