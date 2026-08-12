Hoy No Circula del miércoles 12 de agosto de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el Hoy No Circula en la Ciudad de México y Estado de México, como medida para prevenir, minimizar y controlar las emisiones de contaminantes en el Valle de México.

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este miércoles 12 de agosto de 2026, o podrías llevarte una infracción.

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¿Qué coches no salen por el Hoy No Circula de miércoles 12 de agosto?

Los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y hologramas 1 y 2 no pueden transitar.

El programa tiene vigencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 40 municipios del Estado de México.

Cabe destacar que, el programa inicia desde las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta normativa deriva en multas por vehículos contaminantes con un costo de $2,346.20 a $3, 519 pesos MXN, así como el traslado al corralón.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Para los que no aplican y que sí pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos. Así como:

Los vehículos de emergencia.

Los vehículos de transporte escolar con permiso vigente.

Los vehículos conducidos por personas con discapacidad.

Los vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros con autorización vigente.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, las autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación. Cuando eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente de la declaratoria.

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