Fuerte incendio consume terreno baldío en Ecatepec; su columna de humo alarma a vecinos

Un fuerte incendio se registró durante la tarde de hoy martes en un terreno valido de la colonia Lázaro Cárdenas en Ecatepec, Estado de México, situación que generó una enorme columna de humo que fue visible desde distintos puntos del municipio mexiquense.

Las autoridades municipales trabajaron en la zona para controlar las llamas que de elevaron por varios metros de altura.

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⚠️🚒 Se reporta un fuerte incendio en un terreno baldío de la colonia Lázaro Cárdenas en #Ecatepec, #Edomex pic.twitter.com/xu9wYuc7vo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

Incendio por quema de neumáticos provoca humo tóxico y moviliza a bomberos en Ecatepec

En información preliminar se señala que el incendio de hoy se debió a una quema de neumáticos en una zona de vías, mismas que generó una densa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de Ecatepec.

Sin embargo, la cercanía del siniestro con una gasera causó preocupación entre los vecinos de la zona, aunque no fue necesaria una evacuación.

Bomberos de Ecatepec trabajaron intensamente para controlar las llamas, mientras policías resguardaron el perímetro, demás de que facilitaron las labores de emergencia.

¿Qué pasa en Ecatepec? De acuerdo con los primeros reportes del fuego se concentró en un predio con vegetación y materiales susceptibles de combustión, en este caso, las llantas en el baldío.

Hasta el momento del cierre de esta publicación, no se cdonfirmo oficialmente si hay personas lesionadas y solo se ha establecido qué fue lo que provocó el incendio de hoy en Ecatepec.

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