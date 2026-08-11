EN VIVO: Calles colapsadas por 3 marchas y bloqueos en CDMX hoy

Si eres automovilista y no quieres quedarte varado en el tráfico, te recomendamos salir con tiempo ya que se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX hoy martes 11 de agosto, conoce qué calles estarán cerradas.

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Tres marchas provocan cierres viales

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se llevarán a cabo marchas en los siguientes puntos de la capital:

El Sindicato Mexicano de Electricistas se reunirá a las 08:00 horas en Antonio Caso No. 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo capitalino.

Jubilados y pensionados de nómina 5 lista de Raya de la CDMX se manifestarán a las 09:30 horas en Calz. de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez con rumbo a Castilla No. 186, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Amigos del Refugio Franciscano realizarán una movilización de la Alameda Central con destino al Zócalo capitalino a las 12:00 horas.

¿En dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Habrá cortes a la circulación por bloqueos en:

10:00 horas en 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Aragón la Villa, alcaldía Gustavo A. Madero; en Av. Insurgentes Sur No. 795 , colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez; en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza y en Cda. Miguel Noreña No. 28, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez

en 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Aragón la Villa, alcaldía Gustavo A. Madero; en , colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez; en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza y en Cda. Miguel Noreña No. 28, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez 11:00 horas en Av. Vasco de Quiroga y Cda. de Pólvora , colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón; en Periférico Sur No. 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras y en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

en , colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón; en Periférico Sur No. 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras y en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc

en , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc 20:30 horas en Zacatecas No. 39 , colonia Roma Nte., alcaldía Cuauhtémoc

en , colonia Roma Nte., alcaldía Cuauhtémoc Durante el día en Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza; Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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