EN VIVO: Calles colapsadas por 3 marchas y bloqueos en CDMX hoy

Si eres automovilista y no quieres quedarte varado en el tráfico, te recomendamos salir con tiempo ya que se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX hoy martes 11 de agosto, conoce qué calles estarán cerradas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Tres marchas provocan cierres viales
Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se llevarán a cabo marchas en los siguientes puntos de la capital:
El Sindicato Mexicano de Electricistas se reunirá a las 08:00 horas en Antonio Caso No. 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo capitalino.
Jubilados y pensionados de nómina 5 lista de Raya de la CDMX se manifestarán a las 09:30 horas en Calz. de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez con rumbo a Castilla No. 186, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.
Amigos del Refugio Franciscano realizarán una movilización de la Alameda Central con destino al Zócalo capitalino a las 12:00 horas.
¿En dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?
Habrá cortes a la circulación por bloqueos en:
- 10:00 horas en 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Aragón la Villa, alcaldía Gustavo A. Madero; en Av. Insurgentes Sur No. 795, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez; en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza y en Cda. Miguel Noreña No. 28, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez
- 11:00 horas en Av. Vasco de Quiroga y Cda. de Pólvora, colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón; en Periférico Sur No. 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras y en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc
- 20:30 horas en Zacatecas No. 39, colonia Roma Nte., alcaldía Cuauhtémoc
- Durante el día en Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza; Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.