Autos que tienen prohibido circular en CDMX y Edomex hoy martes 11 de agosto

En la CDMX y Edomex las multas por no respetar el Hoy No Circula son caras y si quieres evitar pagarlas te decimos si tu auto puede circular hoy martes 11 de agosto.

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¿Qué autos descansan hoy martes?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) hoy descansan de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y Edomex los vehículo holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 11 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/WWH7vdwVzj — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 11, 2026

Los únicos vehículos que pueden transitar todos los días son los que cuentan con holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, los que ofrecen servicios de emergencia y el transporte público.

Los que no respeten esta restricción serán acreedores a una multa que va de entre los 2 mil y 3 mil pesos, además de que el auto podría ser llevado al corralón donde el dueño tendrá que pagar una sanción para sacarlo de ahí.

Calendario de verificación

En la CDMX y Edomex todos los vehículos deben verificar dos veces al año y la fecha dependerá del color del engomado y último dígito de la placa, y en los próximos meses le corresponde a:

Agosto-septiembre: Rosa terminación 7 y 8

Septiembre-octubre: Rojo terminación 3 y 4

Octubre-noviembre: Verde terminación 1 y 2

Noviembre y diciembre: Azul terminación 9 y 0

Para realizar la verificación es necesario contar con la tarjeta de circulación, constancia de verificación anterior, identificación oficial y realizar la cita con anticipación. Así que si te toca verificar hazlo para evitar problemas y puedas circular sin ningún inconveniente.

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