La primavera está a todo lo que da en México, pues se han registrado altas temperaturas en todos los estados del país; sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuándo comenzará la temporada de lluvias este 2026.

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Monzón y El Niño provocarán lluvias en el país

De acuerdo con el reporte, el monzón mexicano favorecerá la ocurrencia de lluvias en el noroeste de México con una señal húmeda importante en los próximos meses. Se prevé una mayor actividad en el océano Pacífico y en el Atlántico se pronostica actividad por debajo de lo normal debido al desarrollo del fenómeno El Niño.

Pero a pesar de las lluvias se esperan temperaturas por arriba del promedio histórico durante la mayor parte del verano y desarrollo de ondas de calor.

¿Cuándo empieza la temporada de lluvias en México?

Las lluvias comenzarán en mayo. Se registrará una señal húmeda importante en junio, disminuirá en julio debido a El Niño en regiones del noroeste, centro, oriente y sur del país y aumentará entre septiembre y octubre.

En el Pacífico se prevé el desarrollo de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre, 9 o 10 serán tormentas tropicales, 5 o 6 huracanes categorías 1 o 2 y 4 o 5. En el océano Atlántico se tiene pronosticado la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre, de los cuales 7 u 8 serían tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categorías 1 o 2 y 1 o 2 huracanes mayores.

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