EN VIVO: Reportan trenes detenidos en líneas del Metro CDMX hoy 7 de agosto; Metrobús restablece servicio

Tanto el Metro CDMX como el Metrobús son servicios de transporte público que diariamente trasladan a miles de personas en la Ciudad de México y hoy viernes 7 de agosto, algunas líneas registran problemas en la circulación.

Pese a que disminuyó la afluencia por vacaciones de verano, estaciones y rutas completas reportan afectaciones por los retraso, los cuales alcanzan hasta los 15 minutos.

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¿Qué pasa en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de agosto?

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