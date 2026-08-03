CDMX y Edomex comienzan agosto con restricciones del Hoy No Circula, así aplicará este lunes 3 de agosto

Ya comenzó el octavo mes del 2026 y agosto viene acompañado de las restricciones del Hoy No Circula, medida que aplica para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental.

Si le quieres evitar un disgusto a tu cartera con una fea multa, antes de salir de casa consulta cómo aplicará el Hoy No Circula este lunes 3 de agosto. Y es que el pago no es nada barato, así que en adn Noticias te recomendamos evitarla.

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¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este 3 de agosto?

El Hoy No Circula aplica para los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. Los vehículos que quedan exentos son los que tienen hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Si no respetas esta medida y transitas por las calles de la metrópoli las autoridades correspondientes te pueden detener y entregarte una multa de hasta 3 mil 500 pesos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 27 de julio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/TPKEW7RxvR — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 27, 2026

¿Qué hacer en caso de quedar atrapado en una inundación?

Ante las lluvias torrenciales que se han registrado en la capital del país, debes tomar precauciones, ya que una inundación puede acabar con el motor del vehículo y también con tu vida.

Si el automóvil se apaga dentro de la inundación se recomienda no volver a encenderlo, debido al daño que se le puede generar al motor.

En caso se que el nivel del agua suba, abandona el vehículo o escapa por la ventana.

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