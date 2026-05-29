A pesar de que la Secretaría de Hacienda presumió que aumentó la recaudación de impuestos en el último año en el país, la realidad es que también se elevó en 3.2% la deuda pública que mantiene México en tan solo 12 meses, esto tomando en cuenta las cifras del pasado 2025.

De acuerdo con las propias cifras mostradas por las autoridades del Gobierno de México, al cierre de abril la deuda se ubicó en 19.1 billones de pesos, lo cual representa un importante incremento al considerar los 17.8 billones del mismo periodo que se registró en el 2025.

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¿De cuánto es la deuda pública de México este 2026?

Las cifras y datos mostrados por la Secretaría de Hacienda indica que la deuda pública que mantiene el Gobierno de México superó la barrera de los 19.1 billones de pesos, lo cual coloca a nuestro país cerca de una cifra que sería histórica y preocupante para todas y todos los mexicanos.

Y es que con estos datos mostrados por las autoridades de Hacienda de nuestro país, México podría superar la barrera de los 20 billones de pesos en deuda para el próximo año, esto considerando que se mantenga la tendencia del incremento del 3.2% como ocurrió en este año.

📢 #ComunicadoDePrensa



Finanzas públicas y deuda pública a abril de 2026



Al cierre de abril, las finanzas públicas mantuvieron una posición sólida y consistente con las metas anuales aprobadas por el H. Congreso de la Unión. Los balances fiscales registraron un desempeño mejor… pic.twitter.com/zvk7hYeTuQ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 29, 2026

¿Cuánto debe cada mexicano por la deuda pública del país?

Tomando en cuenta los datos antes mencionados y considerando que cada uno de los más de 131 millones de mexicanos que hay en el país aportaran una parte proporcional de la deuda, cada habitante debería abonar más de 145 mil pesos para saldar la deuda.

Es importante mencionar que esto toma aún mayor relevancia cuando el Gobierno de México gasta más de lo que ingresa en un solo año tal y como ocurrió en este periodo, pues a pesar de la baja inversión extranjera e ingresos, el oficialismo continúo financiando obras faraónicas que solo terminaron por afectar más a nuestro territorio.

Entre estas obras faraónicas que terminaron por endeudar más al país se encuentra el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como la refinería de Dos Bocas, las cuales fueron insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Cómo afecta la deuda pública a la población?

Vale la pena mencionar que esto afecta directamente a los mexicanos debido al posible incremento de costos para los contribuyentes, lo cual podría traducirse en menos inversión en infraestructura, recortes en servicios sociales y mucho más.

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