Derivado de las fiestas patronales en distintos pueblos de la alcaldía Xochimilco, mediante una publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se anunció la aplicación de la ley seca.

Durante el próximo mes de agosto, barrios y pueblos de Xochimilco celebrarán, como cada año, sus fiestas patronales. Debido a esto, se implementa la ley seca durante dichas festividades para prevenir incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

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Pueblos de Xochimilco donde aplicará la ley seca

Si te preguntas, ¿qué zonas de Xochimilco tendrán ley seca? Son las siguientes:

Pueblo Santa Cruz Acalpixca

Pueblo San Lorenzo Atemoaya

Pueblo San Luis Tlaxialtemalco

Barrio Caltongo

Barrio San Lorenzo

Barrio La Asunción

Esta prohibición aplicará para los establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio y tiendas departamentales o cualquier lugar en el que se expendan bebidas alcohólicas.

¿Qué días aplicará la ley seca en Xochimilco?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la ley seca en Xochimilco aplicará de acuerdo con el siguiente calendario:

5 al 7 de agosto: Barrio Caltongo

6 de agosto: Santa Cruz Acalpixca

7 al 15 de agosto: San Lorenzo Atemoaya

8 al 11 de agosto: Barrio San Lorenzo

14 al 16 de agosto: Barrio La Asunción

15 al 25 de agosto: San Luis Tlaxialtemalco

Vale la pena señalar que esta medida no aplica para establecimientos que vendan alimentos, pero deberán contar con los permisos necesarios y respetar los horarios marcados en el mismo.

¿Qué pasa si incumplo la ley seca?

Ya sea para negocios y establecimientos o para personas, las sanciones por incumplir la ley seca pueden variar, según la gravedad de la falta y las leyes locales:

Sanciones para negocios y establecimientos : multas que pueden ir desde los 40 mil hasta los 300 mil pesos y clausura temporal o total de actividades.

: multas que pueden ir desde los 40 mil hasta los 300 mil pesos y clausura temporal o total de actividades. Sanciones para personas: sanción económica de entre 2 mil y 3 mil 400 pesos, arresto administrativo (25-36 horas) y trabajo comunitario (12-18 horas) el cual se asigna por un juez cívico.

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