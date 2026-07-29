Hay ozono y partículas contaminantes en el ambiente; así esta la calidad del aire hoy en CDMX

El Sistema de Monitoreo Atmosférico verifica que los niveles de contaminación ambiental no superen los límites para que en caso de ser necesario se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, conoce cómo está la calidad del aire este miércoles.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte, la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5. Estos se forman por la quema de combustibles y pueden irritar las vías respiratorias y llegar al torrente sanguíneo.

Estos se encuentran en la categoría de contaminantes criterio y se les ha establecido un límite máximo permisible de concentración en el aire ambiente para proteger la salud de las personas.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece que para que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental los niveles de contaminación deben superar los 150 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) o rebasar las concentraciones de 154 ppb de ozono.

Además se endurecen las restricciones del Hoy No Circula y se recomienda a la población evitar hacer ejercicio o actividades al aire libre de las 13:00 a las 19:00 horas. Y para sectores vulnerables como niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad se recomienda utilizar cubrebocas.

Hasta el momento no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula; sin embargo, es importante que te mantengas atento a los avisos de las autoridades.

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