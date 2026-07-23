Detienen en Tláhuac a ladrón de relojes de lujo en Polanco; es también señalado de narcomenudeo

Un hombre de 38 años fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México en la alcaldía Tláhuac, donde presuntamente transportaba más de 200 envoltorios con aparente marihuana; además del aseguramiento de la droga, las investigaciones lo relacionan con una banda dedicada al robo de relojes de lujo en la zona de Polanco, al poniente de la capital del país.

Su captura se realizó en el cruce de las calles Nicolás Champion y Alcestis, en la colonia Miguel Hidalgo de Tláhuac. El sospechoso viajaba a bordo de un vehículo negro cuando fue interceptado por elementos de seguridad.

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#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultados de trabajos de investigación e inteligencia, efectivos de la #SSC, en @TlahuacRenace, detuvieron a un hombre en posesión de 208 envoltorios de aparente droga quien, al parecer, se encuentra relación con el robo de un reloj de alta gama a… pic.twitter.com/fiIMSoNWAQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 23, 2026

Aseguran droga a presunto ladrón de relojes de lujo en Polanco

De acuerdo con el reporte oficial durante la revisión preventiva, los agentes encontraron 208 bolsitas con aparente marihuana, además de un teléfono celular, objetos que fueron asegurados como parte de la investigación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las diligencias correspondientes. Según las primeras indagatorias, el hombre podría formar parte de un grupo delictivo dedicado tanto al narcomenudeo como el robo de relojes de alta gama en la zona poniente de la Ciudad de México.

Bolsas con presunta Marihuana incautadas a presunto ladrón de relojes de alta gama Según las primeras indagatorias, el hombre podría formar parte de un grupo delictivo dedicado tanto al narcomenudeo como al robo de relojes de alta gama

Las autoridades también investigan su posible participación en el asalto ocurrido en marzo pasado en el lobby de un hotel ubicado sobre Avenida Presidente Masarik en Polanco, donde una víctima fue despojada de un reloj de lujo y una mochila.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre otras personas detenidas relaciones con este caso, ni precisado el grado de participación del sospechoso en el robo en Polanco.

El caso forma parte de las investigaciones contra bandas especializadas en el robo de relojes de lujo, un delito que ha afectado visitantes y residentes de las zonas de alta plusvalía en la capital del país.

Las autoridades reiteraron que la investigación continuará y será el Ministerio Público quien determine la responsabilidades conforme el avance de proceso.

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