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CDMX con smog: Hay mala calidad del aire hoy; ¿activarán el Doble Hoy No Circula?

En la CDMX se monitorea la calidad del aire para que cuando haya altos índices de contaminación se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La contaminación siempre esta presente en el medio ambiente pero hay momentos en los que los índices aumentan como es el caso de hoy que la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto y cuando rebasan los parámetros se debe activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que hoy la calidad del aire es mala debido a la presencia de partículas contaminantes PM2.5 que pueden provocar irritación en ojos, nariz y boca.

Por ello se recomienda a la población tomar previsiones y utilizar protector solar y en caso de tener problemas respiratorios utilizar cubrebocas para evitar que se agraven los síntomas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula en CDMX?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son quienes determinan si se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Para que esto ocurra los índices de partículas contaminantes deben superar los 150 puntos y en ese caso aplican las restricciones vehiculares y se limitan las actividades al aire libre.

¿Cuánto dura la contaminación en el ambiente?

El tiempo que dura la contaminación en el ambiente varia dependiendo del tipo de contaminante:

  • Las partículas y gases como el carbono y ozono pueden durar suspendidas horas o semanas.
  • El metano es un gas que dura 12 años en la atmósfera.
  • El dióxido de carbono puede durar entre 100 y 500 años porque sus efectos climáticos se acumulan.

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