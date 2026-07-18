¿Hay contingencia ambiental? Hoy No Circula Sabatino: qué autos no circulan en CDMX y Edomex sábado 18 de julio 2026

Este sábado 18 de julio de 2026,se mantiene vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, una estrategia fundamental para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México. Esta medida busca minimizar la emisión de gases contaminantes provenientes de los vehículos, favoreciendo la calidad del aire en la región.

Si tienes planeado circular este sábado 18 de julio, es fundamental que revises las restricciones vehiculares vigentes para evitar sanciones. A continuación, te explicamos qué autos no circulan, los horarios, excepciones y las multas por incumplir la norma.

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Autos que no pueden circular este sábado 18 de julio en CDMX y Estado de México

El calendario oficial señala que este sábado 18 de julio de 2026, la restricción es para los siguientes vehículos:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último número de placas.

Esto aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Autos que sí pueden circular este 18 de julio

Estos son los autos que pueden circular sin ninguna restricción durante este sábado 18 de julio:

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma 1 y terminación de placas en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

¿Qué pasa si circulo cuando no me corresponde?

Si conduces un vehículo que tiene restricción según el programa Hoy No Circula del sábado 18 de julio de 2026, puedes ser sancionado con una multa que va de los 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, las autoridades pueden retirar tu vehículo con grúa y enviarlo al corralón, lo que implica un costo adicional por arrastre y días de resguardo.

¿Cómo saber qué holograma tiene mi auto?

El holograma se asigna durante la verificación vehicular obligatoria, la cual se realiza dos veces al año. Los hologramas indican el nivel de emisiones contaminantes del vehículo:

Holograma 00: Vehículos nuevos con bajas emisiones

Holograma 0: Vehículos en buen estado y bajas emisiones

Holograma 1: Autos con emisiones moderadas

Holograma 2: Vehículos con mayores niveles de emisiones

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