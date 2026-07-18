EN VIVO: Habrá 12 bloqueos y rodadas que provocarán cierres viales en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones en dónde se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones para que tomes previsiones y no llegues tarde a tu destino.

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¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Las alcaldías donde se llevarán a cabo movilizaciones sociales este día son Azcapotzalco, Tlalpan, Benito Juárez, Xochimilco, Cuauhtémoc, Coyoacán y Venustiano Carranza.

Rodadas en CDMX

A las 06:45 horas enTeatro María Teresa Montoya en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 912, colonia Segunda del Periodista.

A las 07:00 horas en Enbiciados “Sucursal Del Valle”, en Av. Coyoacán No. 745, Colonia Del Valle.

A las 07:30 horas en Glorieta de Camarones en Calz. Camarones y Av. de las Granjas, colonia Jardín Azpeitia.

A las 19:00 horas se llevará a cabo una rodada en Parque Calles ubicado en Cobre y Cananea, colonia Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza.

A las 19:30 horas en Parque Recreativo “Francisco I. Madero” en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcladía Venustiano Carranza.

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