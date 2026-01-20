Revelan el mapa oficial de la Línea 5 del Cablebús y vecinos exigen reubicación de una estación

inklusion.png Sitio accesible
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) han comenzado con la construcción de la Línea 5 del Cablebús que conectará la alcaldía Benito Juárez con la Magdalena Contreras (en las zonas elevadas), mejorando considerablemente el tiempo y la seguridad del trayecto para miles de personas.

En las imágenes oficiales de la SEMOVI se puede ver que el proyecto constará de 12 estaciones (tres terminales) y que, considerando la distancia que va a recorrer, será el cablebús más grande del mundo. Ya comenzaron las primeras obras, pero hay locatarios que piden urgentemente que se reubique una de las estaciones.

Ruta y estaciones de la Línea 5 del Cablebús

El recorrido comienza en la estación Mixcoac, en la Benito Juárez, en donde se conecta directamente con el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro . Después avanza pasando por las alcaldías de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, aunque tiene una división importante en la estación de "El Tanque", ya que de ahí la ruta se parte en dos, una para llegar a la estación de El Oyamel (Magdalena Contreras) y otra para llegar a San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón).

Las estaciones son:

  • Mixcoac (Terminal) 
  • Olivar del Conde
  • Santa Lucia 
  • Dr. Enrique Cabrera
  • Pueblo de Ttelpan
  • Glaciar
  • El Tanque 
  • Lomas de La Era 
  • San Bartolo Ameyalco (Terminal)
  • Barros Sierra
  • Oasis
  • El Oyamel (Terminal)

Vecinos se quejan por una de las estaciones de la Línea 5 del Cablebús

Al poco tiempo de haber comenzado con los trabajos de construcción, se registró una manifestación de vecinos y vecinas de la colonia Colinas del Sur, en contra de la construcción de la estación Santa Lucía de la Línea 5 del Cablebús .

Aseguran que la zona se asienta sobre suelo de minas y que esto podría poner en riesgo las viviendas, además de que acusan que no hay información clara sobre estudios de impacto y seguridad para construir en la zona.

