Revelan el mapa oficial de la Línea 5 del Cablebús y vecinos exigen reubicación de una estación
Ya comenzaron los primeros trabajos de construcción de la Línea 5 del Cablebús, aunque algunos vecinos han protestado para que se modifique la ruta
El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) han comenzado con la construcción de la Línea 5 del Cablebús que conectará la alcaldía Benito Juárez con la Magdalena Contreras (en las zonas elevadas), mejorando considerablemente el tiempo y la seguridad del trayecto para miles de personas.
En las imágenes oficiales de la SEMOVI se puede ver que el proyecto constará de 12 estaciones (tres terminales) y que, considerando la distancia que va a recorrer, será el cablebús más grande del mundo. Ya comenzaron las primeras obras, pero hay locatarios que piden urgentemente que se reubique una de las estaciones.
Ruta y estaciones de la Línea 5 del Cablebús
El recorrido comienza en la estación Mixcoac, en la Benito Juárez, en donde se conecta directamente con el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro . Después avanza pasando por las alcaldías de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, aunque tiene una división importante en la estación de "El Tanque", ya que de ahí la ruta se parte en dos, una para llegar a la estación de El Oyamel (Magdalena Contreras) y otra para llegar a San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón).
Las estaciones son:
- Mixcoac (Terminal)
- Olivar del Conde
- Santa Lucia
- Dr. Enrique Cabrera
- Pueblo de Ttelpan
- Glaciar
- El Tanque
- Lomas de La Era
- San Bartolo Ameyalco (Terminal)
- Barros Sierra
- Oasis
- El Oyamel (Terminal)
Además, nos comentaron que se modificó ligeramente el proyecto, ya que se añadiría una estación adicional entre Mixcoac y Santa Lucía, siendo la estación Olivar del Conde.— Santi VR (SNT Movilidad Urbana) (@SntVTC) January 20, 2026
Vecinos se quejan por una de las estaciones de la Línea 5 del Cablebús
Al poco tiempo de haber comenzado con los trabajos de construcción, se registró una manifestación de vecinos y vecinas de la colonia Colinas del Sur, en contra de la construcción de la estación Santa Lucía de la Línea 5 del Cablebús .
Aseguran que la zona se asienta sobre suelo de minas y que esto podría poner en riesgo las viviendas, además de que acusan que no hay información clara sobre estudios de impacto y seguridad para construir en la zona.
