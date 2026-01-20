Revelan el mapa oficial de la Línea 5 del Cablebús y vecinos exigen reubicación de una estación

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) han comenzado con la construcción de la Línea 5 del Cablebús que conectará la alcaldía Benito Juárez con la Magdalena Contreras (en las zonas elevadas), mejorando considerablemente el tiempo y la seguridad del trayecto para miles de personas.

En las imágenes oficiales de la SEMOVI se puede ver que el proyecto constará de 12 estaciones (tres terminales) y que, considerando la distancia que va a recorrer, será el cablebús más grande del mundo. Ya comenzaron las primeras obras, pero hay locatarios que piden urgentemente que se reubique una de las estaciones.

Ruta y estaciones de la Línea 5 del Cablebús

El recorrido comienza en la estación Mixcoac, en la Benito Juárez, en donde se conecta directamente con el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro . Después avanza pasando por las alcaldías de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, aunque tiene una división importante en la estación de "El Tanque", ya que de ahí la ruta se parte en dos, una para llegar a la estación de El Oyamel (Magdalena Contreras) y otra para llegar a San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón).

Las estaciones son:



Mixcoac (Terminal)

Olivar del Conde

Santa Lucia

Dr. Enrique Cabrera

Pueblo de Ttelpan

Glaciar

El Tanque

Lomas de La Era

San Bartolo Ameyalco (Terminal)

Barros Sierra

Oasis

El Oyamel (Terminal)

Además, nos comentaron que se modificó ligeramente el proyecto, ya que se añadiría una estación adicional entre Mixcoac y Santa Lucía, siendo la estación Olivar del Conde.



Vecinos se quejan por una de las estaciones de la Línea 5 del Cablebús

Al poco tiempo de haber comenzado con los trabajos de construcción, se registró una manifestación de vecinos y vecinas de la colonia Colinas del Sur, en contra de la construcción de la estación Santa Lucía de la Línea 5 del Cablebús .

Aseguran que la zona se asienta sobre suelo de minas y que esto podría poner en riesgo las viviendas, además de que acusan que no hay información clara sobre estudios de impacto y seguridad para construir en la zona.

