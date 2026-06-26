La hora en la que de prevén lluvias con descargas eléctricas en CDMX hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y señaló que una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Edomex e intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y CDMX.

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¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

Por la tarde predominará el ambiente cálido e incrementará la nubosidad con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Edomex e intervalos de chubascos en la CDMX que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de entre 24 y 26°C. Se prevé que las lluvias comiencen después de las 15:00 horas.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en CDMX?

Las lluvias son generadas por los fenómenos que forman parte de la temporada de ciclones 2026 y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este 2026 se podrían formar en el Pacífico entre 18 y 21 ciclones, entre 9 y 10 tormentas tropicales, y entre 5 y 6 huracanes categoría 1.

Mientras que en el Atlántico se prevén ente 11 y 15 ciclones, entre 7 y 8 tormentas tropicales y entre 3 y 5 huracanes categoría 1.

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