Clima hoy 12 de julio 2026: Lluvias y onda de calor en diversas regiones de México

Este domingo México enfrenta una variedad de condiciones climáticas debido a varios sistemas meteorológicos activos en el país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si vas a salir hoy, te recomendamos revisar el clima para este 12 de julio de 2026.
Circulaciones ciclónicas, vaguadas y la onda tropical 18 provocarán chubascos y lluvias fuertes a intensas con descargas eléctricas en gran parte del país, especialmente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, con posible granizo en el norte, occidente y centro.
Persistirá el ambiente caluroso y la onda de calor en estados del noroeste y norte, aunque concluirá hoy en Sonora.
La onda tropical 17 se alejará de las costas mexicanas.
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Lluvias en México hoy domingo 12 de julio
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (este, oeste y sur), Coahuila (norte), Durango (norte y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Colima, Chiapas (costa) y Tabasco (oeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Zacatecas (oeste) y Estado de México (suroeste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Aguascalientes.
¿En dónde hará calor hoy?
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte y suroeste) y Michoacán (costa).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Veracruz.
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