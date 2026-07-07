Medio Maratón CDMX tendrá nueva ruta: Fecha, horario, precios y todos los detalles

En la CDMX se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más destacados, se trata del Medio Maratón 2026, “Una ruta, una ciudad, un solo equipo” organizado a través del Instituto del Deporte (INDEPORTE), Mundo Atletismo México y con el aval de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras a Distancia (AIMS) y aquí te compartimos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y dónde es el Medio Maratón CDMX 2026?

El Medio Maratón CDMX se realizará el próximo domingo 12 de julio y se espera que participen 30 mil corredores nacionales y extranjeros en las diferentes categorías. El arranque esta programado en los siguientes horarios:

05:50 am: Bloque de silla de ruedas y corredores con debilidad visual

06:05 am: Bloque de corredores élite

06:10 am: Resto de los bloques de salida

Es importante señalar que el límite máximo permitido para completar la distancia dentro del tiempo oficial es de 3 horas que equivale a un ritmo de 8 minutos 30 segundos por kilómetro.

Ruta del Medio Maratón CDMX

Para esta edición se cambió el recorrido y será un circuito renovado con avenidas emblemáticas y tramos inéditos dentro del Bosque de Chapultepec. La ruta será por los siguientes puntos:

Alameda Central

Plaza de la República

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Fuente de la Diana Cazadora

Bosque de Chapultepec

Museo Nacional de Antropología

Auditorio Nacional

Campo Marte

Montes Apalaches

Joaquín Clausell

José María Velasco

Avenida Toluca

El tramo considerado más exigente de los 21 kilómetros es en la tercera sección de Chapultepec, sobre la Avenida de los Compositores. El cierre pasa por Fernando Alicastre, cruza Anillo Periférico y toma Calzada Chivatito para regresar a Reforma y llegar al Ángel de la Independencia donde estará la meta.

Es importante mencionar que habrá 8 puntos de abastecimiento alternando agua y bebida isotónica aproximadamente cada 2.5 kilómetros.

Precios para la inscripción

Para participar en el Medio Maratón de la CDMX 2026 es necesario contar con los siguientes requisitos:

Tener 18 años cumplidos

Cubrir el monto de la inscripción

Los corredores extranjeros ÉLITE deberán presentar el aval de su Federación respectiva y comprobar su calidad migratoria

Las inscripciones cierran el 8 de julio en línea y el sábado 11 de julio a las 16:0 horas en la Expo Medio Maratón o antes en caso de que se agoten.

El costo es de 720 pesos para corredores nacionales y 100 dólares para extranjeros. La entrega del número oficial, chip y paquete de corredor será el 9 y 10 de julio de las 10:00 a las 20:00 horas y sábado de las 08:00 a las 16:00 horas en el WTC salón MAYA I y II.

Los ganadores femenil y varonil se llevarán:

1er lugar: 50 mil pesos

2do lugar: 35 mil pesos

3er lugar: 20 mil pesos

En las demás categorías los primeros tres lugares se llevarán un reloj Garmin.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.