¿Vas a correr el Medio Maratón de la CDMX? Así estará el clima el domingo 12 de julio de 2026

¿Vas a correr el Medio Maratón de la CDMX? Uno de los factores a considerar es cómo estará el clima el domingo 12 de julio de 2026. Se trata de una de las carreras más importantes a nivel nacional, donde miles de corredores se dan cita.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que para el domingo 16 de julio se prevé que habrá ambiente de fresco, los pronósticos apuntan a un escenario positivo para quienes buscarán completar los 21km.

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¿Cómo estará el clima para el Medio Maratón CDMX 2026?

El pronóstico indica que durante la madrugada podrían registrarse lloviznas ligeras, principalmente alrededor de las 03:00 horas, aunque se espera que cesen antes del inicio de la carrera.

A las 06:00 horas, cuando comiencen a llegar los participantes, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura será de unos 13 grados. Además, no se prevén lluvias durante la competencia y el ambiente se irá templando gradualmente hasta alcanzar cerca de 16 grados hacia las 09:00 horas, cuando los últimos corredores crucen la meta.

Se espera que las lluvias de mayor intensidad lleguen hasta aproximadamente las 15:00 horas.

Precipitaciones para el domingo 12 de julio de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur) y Tabasco (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y sur), Durango (norte y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (norte, oeste y sur) y Guerrero (centro y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y centro), Estado de México (oeste y centro) y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

Fecha y horarios de salida del Medio Maratón CDMX 2026

La cita para comenzar la competencia será este domingo 12 de julio frente al Hemiciclo a Juárez. Los bloques saldrán de la siguiente manera:

5:50 horas: Atletas en silla de ruedas y discapacidad visual (Blanco)

6:00 horas: Bloque Élite (Morado)

6:05 Horas: Bloque 1 / Adizero (Negro)

6:05 horas: Bloque 2 (Amarillo)

6:15 horas: Bloque 3 (Verde)

6:40 horas: Bloque 4 (Azul)

7:00 horas: Bloque 5 (Naranja)

La medalla del Medio Maratón de la Ciudad de México es de un colibrí rodeado por algunos de los puntos emblemáticos de la capital del país por los que pasará el recorrido como el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y la Torre Latinoamericana.

Recomendaciones para participantes del Medio Maratón CDMX 2026

Antes de la competencia, la organización emitió algunas recomendaciones para los corredores:

Aumentar el consumo de carbohidratos un día antes.

Mantener una buena hidratación.

Descansar lo suficiente.

Dormir temprano el sábado.

Llegar desde las 5:00 horas para ubicar baños, reunirse con acompañantes, realizar calentamiento e ingresar con calma al bloque asignado.

Por su parte, la playera será de un color rosa chilango con grabados de motivos prehispánicos. Además, tendrá impresa la fecha y será nuevamente de la marca Adidas.

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