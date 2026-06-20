Lanzan iniciativa y crece el debate en Jalisco: por seguridad quieren revisar las mochilas de los estudiantes

El Congreso del Estado de Jalisco analiza un proyecto legislativo para autorizar la inspección preventiva de útiles escolares en los planteles de educación básica de la entidad. La propuesta busca frenar la introducción de objetos peligrosos mediante filtros consensuados con los tutores. La iniciativa de la diputada Brenda Carrera García surge ante el incremento de reportes de acoso y conductas de riesgo en las aulas jaliscienses.

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¿Cómo operará el mecanismo de revisión de mochilas en las escuelas de Jalisco?

La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco recibiría la facultad de estructurar los lineamientos institucionales para coordinar las supervisiones en los ingresos de las escuelas. La propuesta descarta por completo la participación de corporaciones policiales de forma permanente, delegando la responsabilidad directamente en la comunidad escolar.

La iniciativa busca ordenar la dinámica en los accesos mediante tres acuerdos clave con las familias:

Consensuar los mecanismos de inspección física directamente con las asociaciones de madres y padres de familia de cada centro educativo.

de cada centro educativo. Aplicar los protocolos bajo el principio del interés superior de la niñez para evitar la discriminación o criminalización de los alumnos .

. Implementar los filtros de supervisión a través de comités escolares integrados por los propios tutores.

Rueda de prensa de la diputada @BrendaCarrera_

Tema: Mochilas Seguras. pic.twitter.com/r1KwXmTg4M — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) June 12, 2026

¿Qué factores de riesgo motivan la intervención en las escuelas de Jalisco?

La iniciativa pretende impedir el ingreso de armas y herramientas punzocortantes que pongan en peligro la convivencia. Los indicadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sustentan la urgencia de activar esquemas de vigilancia oportuna para proteger a la comunidad estudiantil.

El panorama en los municipios jaliscienses requiere medidas de contención debido a dos factores de riesgo detectados por las autoridades:

Siete de cada diez niñas y niños sufren algún tipo de violencia en el entorno escolar, mientras que el 40 por ciento padece acoso constante.

en el entorno escolar, mientras que el 40 por ciento padece acoso constante. El ingreso reciente de un arma de fuego calibre 32 abastecida con diez cartuchos útiles en la Secundaria Técnica número 90, en el municipio de Tala, encendió las alertas de seguridad.

La problemática de la violencia escolar experimentó una evolución acelerada debido al impacto de las redes sociales, espacio donde las amenazas se amplifican con rapidez antes de trasladarse a los salones de clases. Para atender las causas de fondo del acoso, el poder legislativo local evalúa la reasignación de partidas presupuestales complementarias orientadas a robustecer los programas de salud mental y los esquemas de mediación de conflictos en las 13 regiones sanitarias de la entidad, priorizando la atención psicológica oportuna sobre las medidas de ordenación punitiva dentro de las aulas de educación básica.

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