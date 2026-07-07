La calidad del aire en CDMX hoy no es buena y hay partículas PM2.5, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

En la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar que los índices de contaminación ambiental se mantengan en niveles bajos y hoy la calidad del aire es aceptable pero el nivel de riesgo el moderado debido a que hay PM2.5 en el ambiente.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con el reporte de hoy, hay partículas contaminantes PM2.5 que provienen de la combustión de vehículos, industrias e incendios y debido a que son muy pequeñas pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo.

Pueden provocar asma, infecciones respiratorias y disminución de la función pulmonar, además se le asocia con riesgos de infarto, cardiopatía isquémica y embolias. Las poblaciones más vulnerables son los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque el riesgo es moderado, hasta el momento no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

Así que las restricciones vehiculares se mantienen y los únicos que no pueden circular hoy son los vehículos holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6.

¿Cómo reducir la contaminación ambiental?

Para reducir la contaminación ambiental se pueden realizar acciones simples y hábitos de consumo responsable y optimizar el uso de recursos como:

Priorizar caminar o usar la bicicleta

Reducir el consumo de plásticos de un solo uso

Separar correctamente los residuos

Tomar duchas cortas, reparar fugas de agua y apagar aparatos electrónicos que no están en uso

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