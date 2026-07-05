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EN VIVO: ¿Sales en domingo? Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy 5 de julio

La Ciudad de México tendrá algunos cambios en el transporte público durante este domingo; conoce cómo avanzan hoy el Metro y Metrobús CDMX y no llegues tarde

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Es domingo y será un día con mucha actividad en la Ciudad de México (CDMX), lo que afectará el transporte público, por lo que el Metro y el Metrobús serán de gran importancia durante este 5 de julio.

Sin embargo, si no sabes cuál es el estado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro durante este día, toma en cuenta que este día inició operaciones una hora más tarde.

Mientras que el Metrobús CDMX tendrá modificaciones en su servicio debido a concentraciones sociales en la capital, en todas sus líneas, por lo que es importante que conozcas cómo avanzará.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 5 de julio

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