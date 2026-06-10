Horarios y días de la ruta especial del Metrobús CDMX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Si vas a asistir a los partidos en el Estadio Ciudad de México por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Metrobús CDMX implementó un ruta especial que facilitará el traslado de los fanáticos del futbol al sur de la capital.

El servicio del Metrobús CDMX como tal no llegará a la zona del estadio; sin embargo, conectará con otro transporte que te esperará en el Palacio de los Deportes. La ruta especial sólo podrás tomarlo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Y es que el fin es tener un flujo de tránsito más coordinado para evitar el congestionamiento vial, especialmente los días que hay partidos en la urbe. Los horarios dependerán de los partidos, entonces debes de tener mucho cuidado de cuándo pasan las unidades.

Para facilitar el acceso a las y los asistentes, @MetrobusCDMX brindará servicio especial del @AICM_mx al Palacio de los Deportes, donde Trolebús @STECDMX ofrecerá servicio ride para llegar de manera directa al Estadio Ciudad de México.https://t.co/tqdflJcqBU pic.twitter.com/q0nvhltB8V — Rosario Castro (@RosarioCastroE) June 10, 2026

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Ruta especial del Metrobús CDMX por el Mundial 2026

Si te interesa, las unidades de la ruta especial del Metrobús CDMX operarán de la siguiente manera:

Partirán de la Terminal 1

Pasarán por Terminal 2

Llegarán al Palacio de los Deportes

Ahí se tomará un trolebús que te llevará al Estadio Ciudad de México

Es importante mencionar que no habrá paradas intermedias y que la frecuencia de paso será de, aproximadamente, 15 minutos.

Los lugares de ascenso y descenso estarán señalizados y habrá personal del Metrobús orientando a ciudadanos y turistas que se dirijan al Estadio Ciudad de México.

Tarifa de la ruta especial del Metrobús CDMX durante el Mundial 2026

Es importante mencionar que, a diferencia del servicio normal del Metrobús, este tendrá un costo de 30 pesos y se pude pagar utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI), tarjeta de crédito o débito.

Una vez que bajes y te subas al Trolebús, tendrás que volver a pagar 350 pesos para dirigirte a tu destino. Es por eso que las autoridades recomiendan tener el saldo suficiente para que no te atrases en tu trayecto.

Horarios y fechas en que circulará la ruta especial del Metrobús CDMX

El servicio especial por el Mundial 2026 estará disponible sólo en las siguientes fechas y horarios:

Jueves 11 de junio de las 06:00 a las 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas

de las y de Miércoles 17 de junio de las 15:00 a 19:00 horas y de las 23:00 a la 01:00 horas del jueves 28 de junio

de las y de 28 de junio Miércoles 24 de junio de las 14:00 a las 18:00 hora s y de las 22:00 a la 01:00 horas del jueves 25 de junio

de las s y de las 25 de junio Martes 30 de junio de las 14:00 a las 18:00 horas y de 22:00 a la 01:00 horas del miércoles 1 de julio

de las y de 1 de julio Domingo 5 de julio de las 13:00 a las 17:00 horas y de 21:00 a las 24:00 horas

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