EN VIVO: Calles paralizadas por 8 bloqueos de estudiantes y colectivos en CDMX hoy

Si no quieres quedarte varado en el tráfico, toma previsiones pues hoy se tienen previstos bloqueos en diferentes zonas de la CDMX y habrá cierres viales principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán.

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¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?





De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC este miércoles 1 de julio se llevarán a cabo manifestaciones en los siguientes horarios y lugares:

06:30 horas en Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

08:00 horas en Av. Tláhuac y Av. Acueducto, colonia Santiago Centro, alcaldía Tláhuac.

11:00 horas en Glorieta Simón Bolívar en Av. Paseo de la Reforma No. 41, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco ubicada en Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán y en el Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Así que si eres automovilista, te recomendamos que salgas con tiempo y en caso de ser necesario busques alternativas viales para que llegues a tiempo a tu destino.

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