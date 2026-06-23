¡Ojo! La costosa multa por violar la Ley Seca este 24 de junio en CDMX

Este miércoles 24 de junio, México juega contra Chequia en el Estadio Ciudad de México. El gobierno de la CDMX activará una Ley Seca preventiva para evitar disturbios en la vía pública.

Ver el partido de la Selección Mexicana con bebidas alcohólicas podría salir muy caro en algunas zonas de la Ciudad de México. Te decimos de cuánto es la multa por incumplirla.

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¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca?

Para los negocios, ignorar esta disposición gubernamental representa un impacto financiero mayúsculo. De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la capital, las multas para los locales que comercialicen bebidas alcohólicas en envase cerrado fuera del marco permitido oscilan entre los 41 mil 175 pesos y pueden alcanzar hasta los 293 mil 275 pesos.

Las personas que sean sorprendidas consumiendo alcohol en las calles dentro de los polígonos restringidos enfrentarán multas individuales que van de los 2 mil 375 a los 3 mil 394 pesos. Además, corren el riesgo de un arresto administrativo de hasta 36 horas.

#Recuerda | Habrá Ley Seca temporal este miércoles 24 de junio a partir de las 15:00 horas en el Centro Histórico y colonias aledañas. ¡Disfrutemos con responsabilidad! 🙌🏼 pic.twitter.com/P9vRsQPFQo — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 23, 2026

Horario y zonas de aplicación de la Ley Seca

El acuerdo del Gobierno de la Ciudad de México precisa que la prohibición de bebidas alcohólicas comenzará a las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y finalizará hasta las 7:00 horas del jueves 25 de junio.

Esto quiere decir que la Ley Seca estará activa por 16 horas.

Además, la prohibición aplicará en tiendas de conveniencia, de abarrotes y supermercados que vendan bebidas alcohólicas ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico y las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Se trata de algunas de las zonas con mayor concentración de visitantes y actividad comercial en la capital.

Por otro lado, en la alcaldía Tlalpan, la medida aplicará durante toda la jornada en las colonias San Lorenzo Huipulco, Toriello Guerra, Isidro Fabela, Villa Lázaro Cárdenas y Vergel del Sur.

¿Qué comercios pueden vender alcohol durante la Ley Seca?

Sí pueden vender:

Restaurantes

Hoteles

Bares y cantinas

Clubes privados

Salones de fiestas

Cines y teatros

Condiciones obligatorias para estos establecimientos:

Venta por copeo: no se permite entregar botellas o envases cerrados.

Consumo con alimentos: la venta debe ir acompañada de comida al interior del local.

Consumo exclusivo al interior: está prohibido que los clientes saquen bebidas a la vía pública.

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