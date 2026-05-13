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Operativo en la colonia Tlaxpana deja 4 detenidos en la Miguel Hidalgo

El operativo se llevó a cabo en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo como parte de las acciones contra el narcomenudeo en la capital; aquí los detalles.

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Por: Yael Toribio