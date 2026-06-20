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Maestros de la CNTE continúan el retiro de sus campamentos en el Centro Histórico de la CDMX

Tras semanas de protestas, se registra el retiro de la CNTE en CDMX. Los docentes levantan sus campamentos y se restablece la circulación en el primer cuadro.

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Por: Adriana Juárez Miranda

Luego de entablar intensas mesas de negociación con representantes del Gobierno Federal y las autoridades educativas, las diversas secciones magisteriales determinaron dar por concluido su plantón indefinido en la capital del país.

Cuadrillas de limpieza y personal de la Secretaría de Obras local ingresaron a las vialidades liberadas para realizar labores de barrido, recolección de desechos y retiro de estructuras temporales que mantenían obstruidos accesos clave.

Con esta acción, el tránsito vehicular en las inmediaciones del Zócalo capitalino y las avenidas aledañas comienza a normalizarse de forma paulatina, permitiendo la reactivación total del comercio y las actividades turísticas de la zona.