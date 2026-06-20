Maestros de la CNTE continúan el retiro de sus campamentos en el Centro Histórico de la CDMX

Luego de entablar intensas mesas de negociación con representantes del Gobierno Federal y las autoridades educativas, las diversas secciones magisteriales determinaron dar por concluido su plantón indefinido en la capital del país.

Cuadrillas de limpieza y personal de la Secretaría de Obras local ingresaron a las vialidades liberadas para realizar labores de barrido, recolección de desechos y retiro de estructuras temporales que mantenían obstruidos accesos clave.

Con esta acción, el tránsito vehicular en las inmediaciones del Zócalo capitalino y las avenidas aledañas comienza a normalizarse de forma paulatina, permitiendo la reactivación total del comercio y las actividades turísticas de la zona.