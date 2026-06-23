Si eres una de las personas que perdieron su trabajo formal en la Ciudad de México (CDMX) te tenemos muy buenas noticias, pues el Gobierno capitalino anunció que inició el periodo de registro de la nueva convocatoria para acceder al programa Seguro de Desempleo 2026.

A través de un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se informó que el registro estará disponible a partir del 23 de junio de 2026, esto gracias a que el programa busca brindar un apoyo económico temporal a quienes atraviesan por una situación de desempleo.

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Requisitos para obtener el Seguro de Desempleo en la CDMX

De acuerdo con la convocatoria oficial las personas interesadas en obtener el Seguro de Desempleo de la CDMX, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en CDMX

Tener entre 18 años cumplidos y 64 años

Haber perdido de manera involuntaria un empleo formal

Contar con la cuenta Llave CDMX - Expediente

Realizar el registro en línea y subir documentación completa, legible y vigente en formato PDF, JPG o PNG

En caso de querer continuar con el proceso de registro, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del programa Seguro de Desempleo de la CDMX.

¿Cuánto otorga el programa Seguro de Desempleo de la CDMX?

El programa social contempla la entrega de un apoyo económico mensual de 3 mil 566.22 pesos, los cuales se entregan de manera mensual por un periodo máximo de tres meses, esto sin la oportunidad de renovar el mismo apoyo del Seguro de Desempleo.

Aquellas personas que sean aceptadas en el programa, podrían recibir más de 10 mil 600 pesos durante el periodo completo del mismo, el cual contempla un máximo de tres meses de apoyo con la finalidad de fomentar la estabilidad económica.

¿Hasta cuándo estará abierto el periodo de registro al programa?

Vale la pena mencionar que la convocatoria establece que el proceso de registro comenzará el 23 de junio de 2026 a partir de las 00:00 horas y las personas interesadas tendrán oportunidad de realizar su solicitud hasta las 23:59 horas del mismo 23 de junio, por lo que el periodo de inscripción será limitado.

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