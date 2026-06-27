Vaguada provocará lluvias fuertes en CDMX hoy a esta hora

Si vives en la CDMX y tienes planes para hoy sábado, es mejor que tomes previsiones porque de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en capas medias y altas sobre el oriente, centro y occidentes del país provocará lluvias.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

Por la tarde prevalecerá el ambiente cálido, con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y probable caída de granizo en la CDMX.

Se prevé que las lluvias comiencen alrededor de las 18:00 horas. Así que no olvides el paraguas o el impermeable.

¿Qué alcaldías se inundan más?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las alcaldías donde se registran más inundaciones es por deficiencias en sus drenajes y son:

Gustavo A. Madero: La Laguna Ticomán y Lindavista

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo

Miguel Hidalgo: Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social

Cuajimalpa: Colonia Zedec Santa Fe Tláhuac: La Ciénega

Además, la acumulación de residuos sólidos en coladeras, la urbanización y falta de mantenimiento del sistema hidráulico favorecen este tipo de desastres.

Por ello, las autoridades recomiendan que ante la temporada de lluvias:

Se mantengan limpias las calles

Conservar limpias las coladeras

No cruzar calles con corrientes de agua

Mantén en buen estado los parabrisas de tu auto

Disminuir la velocidad y encender las luces al manejar

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