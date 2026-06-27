Vaguada provocará lluvias fuertes en CDMX hoy a esta hora

Si vives en la CDMX y tienes planes para hoy sábado, es mejor que tomes previsiones porque de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en capas medias y altas sobre el oriente, centro y occidentes del país provocará lluvias.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?
Por la tarde prevalecerá el ambiente cálido, con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y probable caída de granizo en la CDMX.
Se prevé que las lluvias comiencen alrededor de las 18:00 horas. Así que no olvides el paraguas o el impermeable.
¿Qué alcaldías se inundan más?
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las alcaldías donde se registran más inundaciones es por deficiencias en sus drenajes y son:
- Gustavo A. Madero: La Laguna Ticomán y Lindavista
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo
- Miguel Hidalgo: Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social
- Cuajimalpa: Colonia Zedec Santa Fe Tláhuac: La Ciénega
Además, la acumulación de residuos sólidos en coladeras, la urbanización y falta de mantenimiento del sistema hidráulico favorecen este tipo de desastres.
Por ello, las autoridades recomiendan que ante la temporada de lluvias:
- Se mantengan limpias las calles
- Conservar limpias las coladeras
- No cruzar calles con corrientes de agua
- Mantén en buen estado los parabrisas de tu auto
- Disminuir la velocidad y encender las luces al manejar
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.