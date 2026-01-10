VIDEO: NASA graba rayo que viaja hacia el espacio

La NASA difundió un video captado desde la Estación Espacial Internacional que muestra un rayo que no cae hacia la Tierra, sino que se proyecta hacia el espacio. El fenómeno ocurrió sobre una tormenta intensa y fue registrado desde unos 400 kilómetros de altura.

El evento, observado por astronautas y analizado por científicos, permite estudiar procesos eléctricos que afectan la atmósfera superior y que casi nunca se ven desde el suelo.

¿Qué es exactamente este rayo hacia el espacio?

Se trata de un jet azul gigante, una descarga eléctrica que sale de la cima de una nube de tormenta y se dirige hacia capas altas de la atmósfera. A diferencia del rayo común, este no toca el suelo.

Se trata de un jet azul gigante, un tipo de rayo que en lugar de bajar hacia la Tierra, sube desde la parte superior de las nubes de tormenta hasta la atmósfera superior.|NASA

El jet azul aparece como un chorro luminoso que dura menos de un segundo, seguido por destellos rojos que se expanden como ramificaciones. Su rareza lo convierte en un objeto clave para la investigación científica.

Eventos Luminosos Transientes (TLE): Los rayos “al revés”

Estos rayos forman parte de los llamados Eventos Luminosos Transientes, que ocurren entre 40 y 80 kilómetros de altura, justo encima de tormentas muy activas.

Desde la superficie casi nunca se observan debido a las nubes y a la curvatura terrestre. Por ello, las cámaras espaciales resultan esenciales para su estudio sistemático.

Principales tipos que se ven desde el espacio

Jets azules: chorros eléctricos azulados que suben en forma de cono desde la nube

chorros eléctricos azulados que suben en forma de cono desde la nube Sprites rojos: destellos rojizos que se expanden como tentáculos después del jet

Ambos permiten analizar cómo la electricidad interactúa con la atmósfera superior y cómo se distribuye la energía durante una tormenta.

Capturas históricas y recientes desde la ISS

En 2024, la astronauta Jeanette Epps grabó un jet azul en cámara lenta

Andreas Mogensen registró el primer jet pulsante hace una década

Estas observaciones forman parte del experimento Thor-Davis, que une a la NASA, la ESA y universidades europeas para comprender mejor estos eventos.

¿Por qué es importante estudiarlos?

Los científicos buscan saber cómo estos rayos modifican la química del aire y si influyen en la presencia de ciertos gases en capas altas.

Sorpréndete con el nuevo mapa interactivo del universo

El conocimiento obtenido podría mejorar los modelos climáticos y la comprensión del clima espacial, con impacto en telecomunicaciones y navegación satelital.

