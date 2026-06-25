Lluvias fuertes y posible caída de granizo en CDMX hoy a esta hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió cuál será el pronóstico del tiempo y para la CDMX se tienen previstas lluvias puntuales fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

Además, indicó que la temperatura máxima será de entre 23 y 25°C y la mínima de entre 13 y 15°C y se espera que las lluvias comiencen alrededor de las 16:00 horas.

¿Cómo solicitar un desazolve en CDMX?

Si vives en CDMX y quieres solicitar un desazolve preventivo o correctivo de coladeras para evitar inundaciones es necesario realizar un reporte al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Puedes hacerlo en línea ingresando al SUAC con tu cuenta Llave CDMX y llenar el formato con tu ubicación exacta y la descripción del problema. Tendrás que subir una evidencia fotográfica o video que muestre la coladera tapada o el encharcamiento.

También puedes llamar por teléfono al LOCATEL marcando el 55 5658 1111 o el *0311, a la línea H20 de SACMEX al *426 o llamando directamente al 55 8957 4950 o enviar un mensaje de WhastApp al 55 6099 0025.

También puedes acudir directamente al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de tu alcaldía con una identificación oficial, comprobante de domicilio y dar la ubicación exacta del lugar donde se debe realizar el desazolve.

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