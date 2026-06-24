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¿Cómo será el clima en el partido? Hora en la que se prevé llueva hoy en CDMX

Hoy se llevará a cabo un importante evento de futbol en la CDMX y para que tomes previsiones te decimos cuál es el pronóstico del tiempo y a qué hora va a llover.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La temporada de lluvias en CDMX ha provocado inundaciones y encharcamientos algunos días y si hoy vas a salir o plenas ir al partido te decimos a qué hora se tiene previsto que llueva para que tomes previsiones y en caso de ser necesario salgas con paraguas o impermeable.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un canal de baja presión con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México provocarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas en la CDMX.

Durante la mañana prevalecerá el ambiente fresco pero durante la tarde el ambiente será cálido con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes alrededor de las 18:00 horas. Se espera que la temperatura máxima sea de entre 23 y 25°C y la mínima de entre 13 a 15°C.

Recomendaciones ante lluvias en CDMX

Las autoridades capitalinas emitieron algunas recomendaciones para las personas que asistirán a algún evento futbolero:

  • Sal con anticipación
  • Lleva paraguas o impermeable
  • Comparte tu ubicación o avisa dónde estarás

Además es importante que la población tome en cuenta lo siguiente:

  • Mantener limpias calles y banquetas
  • Conservar limpias las coladeras
  • No intentar cruzar calles con corrientes de agua
  • Si manejas disminuye la velocidad y enciende las luces
  • Mantén en buen estado los limpiaparabrisas
  • En caso de ser necesario desaloja

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