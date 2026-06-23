Luego de que se diera a conocer de forma oficial la intención de bloquear y colapsar la Ciudad de México (CDMX) por parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), se dieron a conocer las 10 vialidades que estarán bloqueando tanto en la capital como en el Estado de México (Edomex) este miércoles 24 de junio.

A través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales, se dio a conocer que los bloqueos se darán como parte de presión para las autoridades federales de México, las cuales a decir de la AMOTAC, no han dado respuesta a las problemáticas que enfrentan para su operación laboral.

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Lista de autopistas y avenidas bloqueadas en CDMX este 24 de junio

De acuerdo con la información dada a conocer por la AMOTAC, las vialidades que cerrarán a partir de las 08:00 horas, tiempo del centro de México, serán las siguientes:

Autopista México - Querétaro

Autopista México - Pachuca

Carretera Chalco - México

Autopista México - Pirámides

Autopista México - Cuernavaca

Avenida López Portillo

Vía Morelos

Autopista México - Puebla

Autopista Arco Norte

Es importante mencionar que el bloqueo será por parte de transportistas de carga y de transporte público, los cuales siguen denunciando la falta de atención por parte de autoridades del gobierno de federal en varios ámbitos.

#Atención |



Anuncian bloqueos en las principales arterias que convergen a la CdMx. pic.twitter.com/UMNL2PEhAJ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 24, 2026

¿Qué piden los transportistas para evitar los bloqueos?

Según el comunicado oficial presentado por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, los bloqueos se darán “debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales”, esto en materia de seguridad y cobros excesivos en algunos casos.

La organización está exigiendo lo siguiente:

No más pagos de permisos y extorsiones para poder circular en municipios

Mayor presencia de seguridad en carreteras estatales y federales

No más cobros “excesivos” de grúas estatales y federales (apuntan directamente a la SICT y a la Semovi)

No más abusos de autoridades municipales, estatales y federales

Alto al aumento de combustible

No más abusos de cobros en la Central de Abasto de la CDMX

No más acuerdos de las autoridades y grúas para hacer cobros excesivos por servicios

No más extorsiones en fiscalías

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