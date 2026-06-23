Luego de que se diera a conocer de forma oficial la intención de bloquear y colapsar la Ciudad de México (CDMX) por parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), se dieron a conocer las 10 vialidades que estarán bloqueando tanto en la capital como en el Estado de México (Edomex) este miércoles 24 de junio.
A través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales, se dio a conocer que los bloqueos se darán como parte de presión para las autoridades federales de México, las cuales a decir de la AMOTAC, no han dado respuesta a las problemáticas que enfrentan para su operación laboral.
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Lista de autopistas y avenidas bloqueadas en CDMX este 24 de junio
De acuerdo con la información dada a conocer por la AMOTAC, las vialidades que cerrarán a partir de las 08:00 horas, tiempo del centro de México, serán las siguientes:
- Autopista México - Querétaro
- Autopista México - Pachuca
- Carretera Chalco - México
- Autopista México - Pirámides
- Autopista México - Cuernavaca
- Avenida López Portillo
- Vía Morelos
- Autopista México - Puebla
- Autopista Arco Norte
Es importante mencionar que el bloqueo será por parte de transportistas de carga y de transporte público, los cuales siguen denunciando la falta de atención por parte de autoridades del gobierno de federal en varios ámbitos.
¿Qué piden los transportistas para evitar los bloqueos?
Según el comunicado oficial presentado por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, los bloqueos se darán “debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales”, esto en materia de seguridad y cobros excesivos en algunos casos.
La organización está exigiendo lo siguiente:
- No más pagos de permisos y extorsiones para poder circular en municipios
- Mayor presencia de seguridad en carreteras estatales y federales
- No más cobros “excesivos” de grúas estatales y federales (apuntan directamente a la SICT y a la Semovi)
- No más abusos de autoridades municipales, estatales y federales
- Alto al aumento de combustible
- No más abusos de cobros en la Central de Abasto de la CDMX
- No más acuerdos de las autoridades y grúas para hacer cobros excesivos por servicios
- No más extorsiones en fiscalías
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