La megamarcha de transportistas paralizará avenidas, calles y vialidades importantes en los 32 estados del país el miércoles 24 de junio, ante “la falta de resultados” porque “el hombre camión sigue olvidado por nuestro Gobierno”.

Bajo el lema Por un Transporte Digno y Justo, los integrantes de Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC) marcharán de manera pacífica en las principales carreteras de todo el país en exigencia de soluciones para resolver los problemas que todos los días viven los transportistas de carga, turismo y pasaje.

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¿Por qué es la megamarcha de transportistas?

Seguridad en carreteras: Aseguran que actualmente se vive la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales, ya que no hay vigilancia y son casi nulos los operativos de la Guardia Nacional

Cobros excesivos de servicios de grúas federales, estatales y municipales: Piden que se obligue a que estos servidores respeten sus tarifas oficiales.

No al pago de los permisos municipales: Argumentan que las autoridades les exigen dinero para ingresar a las ciudades y realizar el trabajo de abastecer mercancías y canasta básica.

Trámites por parte de la SICT: Tienen un gran atraso en placas, licencias, certificados y lo relacionado que les impide estar actualizados y son sancionados por este motivo.

¿A qué hora es la megamarcha de transportistas?

La megamarcha de transportistas comenzará a las 7:00 de la mañana en los 32 estados del país y en caso de que no lleguen a un acuerdo y sus peticiones no sean escuchadas se movilizarán rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México con sus unidades.

Ante las afectaciones que provocará el cierre de vialidades, los integrantes del AMOTAC piden disculpas, sin embargo aseguran que las autoridades los han orillado a tomar estas decisiones para llamar su atención.

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