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Fecha de cierre de la Línea 3 y cómo será la rehabilitación del Metro de CDMX

La jefa de Gobierno dio a conocer cómo se llevará a cabo el cierre de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

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3 minutos lectura
Escrito por: Samuel Aguirre

Luego de que se realizaran obras en la Línea 2 del Metro de CDMX previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a fin de recibir turismo; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que ahora es el turno de la Línea 3.

La mandataria capitalina detalló que se requiere de una rehabilitación profunda debido a que el primer tramo de dicho transporte se aperturó en 1970.

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¿Cuántos años de antigüedad tiene la Línea 3 del Metro?

La intervención de la Línea 3 del Metro se da a más de 50 años de que existe este transporte aunque fue inaugurado por etapas:

  • Tlatelolco - Hospital General -20 de noviembre de 1970
  • La Raza - Tlatelolco - 25 de agosto de 1978
  • Indios Verdes - La Raza -01 de diciembre de 1979
  • Hospital General - Centro Médico - 07 de junio de 1980
  • Centro Médico - Zapata - 25 de agosto de 1980
  • Zapata - Universidad - 30 de agosto de 1983

¿Cuándo será el cierre de la Línea 3 del Metro?

Las autoridades dieron a conocer que el cierre ocurrirá una vez que concluya el Mundial, y aunque no habrá un cierre total, algunas estaciones dejarán de dar servicio.

“Ya lo ha anunciado nuestra jefa de Gobierno: vamos a continuar, una vez que acabe este evento, con la Línea 3, con la renovación integral. Y ya nos estamos preparando, ya sacamos la invitación y vamos a ir corriendo el proceso, para todo lo que esto significa“, dijo el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

¿Cómo llevarán a cabo los cierres de la Línea 3 del Metro?

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, dijo que los cierres serán como en la Línea 2 sin parar el servicio pero llevando a cabo una intervención profunda en la Línea 3.

“Se va a detener lo menos posible. Lo que queremos, es no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes que vayan a una renovación integral. Ese es el reto”, dijo

Indicó que en la nueva la Línea 3 se realizarán los siguientes cambios:

  • Nuevos trenes
  • Vías nueva
  • Balasto nuevo
  • Remodelación de estaciones integrales
  • Construcción de accesibilidad

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