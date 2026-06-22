Fecha de cierre de la Línea 3 y cómo será la rehabilitación del Metro de CDMX

Luego de que se realizaran obras en la Línea 2 del Metro de CDMX previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a fin de recibir turismo; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que ahora es el turno de la Línea 3.
La mandataria capitalina detalló que se requiere de una rehabilitación profunda debido a que el primer tramo de dicho transporte se aperturó en 1970.
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¿Cuántos años de antigüedad tiene la Línea 3 del Metro?
La intervención de la Línea 3 del Metro se da a más de 50 años de que existe este transporte aunque fue inaugurado por etapas:
- Tlatelolco - Hospital General -20 de noviembre de 1970
- La Raza - Tlatelolco - 25 de agosto de 1978
- Indios Verdes - La Raza -01 de diciembre de 1979
- Hospital General - Centro Médico - 07 de junio de 1980
- Centro Médico - Zapata - 25 de agosto de 1980
- Zapata - Universidad - 30 de agosto de 1983
¿Cuándo será el cierre de la Línea 3 del Metro?
Las autoridades dieron a conocer que el cierre ocurrirá una vez que concluya el Mundial, y aunque no habrá un cierre total, algunas estaciones dejarán de dar servicio.
“Ya lo ha anunciado nuestra jefa de Gobierno: vamos a continuar, una vez que acabe este evento, con la Línea 3, con la renovación integral. Y ya nos estamos preparando, ya sacamos la invitación y vamos a ir corriendo el proceso, para todo lo que esto significa“, dijo el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.
¿Cómo llevarán a cabo los cierres de la Línea 3 del Metro?
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, dijo que los cierres serán como en la Línea 2 sin parar el servicio pero llevando a cabo una intervención profunda en la Línea 3.
“Se va a detener lo menos posible. Lo que queremos, es no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes que vayan a una renovación integral. Ese es el reto”, dijo
Indicó que en la nueva la Línea 3 se realizarán los siguientes cambios:
- Nuevos trenes
- Vías nueva
- Balasto nuevo
- Remodelación de estaciones integrales
- Construcción de accesibilidad
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