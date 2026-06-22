Fecha de cierre de la Línea 3 y cómo será la rehabilitación del Metro de CDMX

Luego de que se realizaran obras en la Línea 2 del Metro de CDMX previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a fin de recibir turismo; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que ahora es el turno de la Línea 3.

La mandataria capitalina detalló que se requiere de una rehabilitación profunda debido a que el primer tramo de dicho transporte se aperturó en 1970.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos años de antigüedad tiene la Línea 3 del Metro?

La intervención de la Línea 3 del Metro se da a más de 50 años de que existe este transporte aunque fue inaugurado por etapas:

Tlatelolco - Hospital General -20 de noviembre de 1970

La Raza - Tlatelolco - 25 de agosto de 1978

Indios Verdes - La Raza -01 de diciembre de 1979

Hospital General - Centro Médico - 07 de junio de 1980

Centro Médico - Zapata - 25 de agosto de 1980

Zapata - Universidad - 30 de agosto de 1983

¿Cuándo será el cierre de la Línea 3 del Metro?

Las autoridades dieron a conocer que el cierre ocurrirá una vez que concluya el Mundial, y aunque no habrá un cierre total, algunas estaciones dejarán de dar servicio.

“Ya lo ha anunciado nuestra jefa de Gobierno: vamos a continuar, una vez que acabe este evento, con la Línea 3, con la renovación integral. Y ya nos estamos preparando, ya sacamos la invitación y vamos a ir corriendo el proceso, para todo lo que esto significa“, dijo el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, preside la Inauguración del Metro Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales. https://t.co/LL0BiWTU9T — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 22, 2026

¿Cómo llevarán a cabo los cierres de la Línea 3 del Metro?

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, dijo que los cierres serán como en la Línea 2 sin parar el servicio pero llevando a cabo una intervención profunda en la Línea 3.

“Se va a detener lo menos posible. Lo que queremos, es no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes que vayan a una renovación integral. Ese es el reto”, dijo

Indicó que en la nueva la Línea 3 se realizarán los siguientes cambios:

Nuevos trenes

Vías nueva

Balasto nuevo

Remodelación de estaciones integrales

Construcción de accesibilidad

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.