Minuto a minuto: Retrasos de 20 minutos en Metro CDMX hoy lunes 22 de junio

¿Vas tarde? Ten paciencia, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos durante este lunes 22 de junio, especialmente en el Metro y Metrobús.

De acuerdo a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, las líneas más afectadas de esta mañana son la 1, 3, 7, 8, 9, A y B.

Mientras tanto, el Metrobús CDMX avanza sin contratiempos; sin embargo, esto puede cambiar mientras transcurre el día.

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